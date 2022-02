Affittare è solo questione di fortuna “Per trovare il giusto inquilino occorre solo fortuna”

Questo è forse il luogo comune che ha creato i maggiori danni a molti proprietari di immobili in affitto.

Infatti questa frase racchiude 4 concetti devastanti:

1. Affittare un immobile non è un investimento bensì una scommessa e devi sperare che ti vada bene.

2. Non ci sono strumenti per selezionare un buon inquilino.

3. Il buon esito del tuo affitto dipende solo dalla bontà dell’inquilino che scegli.

4. Non ci sono strumenti per tutelarti in caso di errore.

Ora riprendo i 4 concetti devastanti e provo a mostrarti il punto di vista di quei proprietari che affittano in modo continuativo, con ottimi risultati e, guarda caso, senza affidarsi alla fortuna.

1- Affittare un immobile non è un investimento bensì una scommessa e devi sperare che ti vada bene.

Occupandomi da oltre 17 anni di locazioni mi sono accorto che ci sono molti investitori immobiliari che guadagnano in modo sicuro con l’affitto e i risultati positivi li ottengono costantemente non perché sono fortunati ma grazie all’utilizzo di strumenti e metodi adatti.

2- Non ci sono strumenti per selezionare un buon inquilino.

Gli strumenti ci sono e basta conoscerli.

Chi affitta per professione utilizza sistemi per scegliere gli inquilini grazie alla verifica di svariati documenti e alla consultazione di database con preziose informazioni.

3- Tutto dipende dalla bontà dell’inquilino che scegli.

Anche questo concetto è estremamente falso, ho visto contratti andare male nonostante la presenza di inquilini sicuri.

Chi affitta per professione sa benissimo che l’affitto va seguito anche dopo la firma del contratto. Se non riesci a garantire una corretta gestione durante la vita del contratto puoi avere grossi problemi.

4- Non ci sono strumenti per tutelarti in caso di errore.

Chi affitta in modo continuativo e per professione ha sempre un “paracadute” in grado di tutelarlo se qualcosa va male. Normalmente il paracadute si chiama contratto garantito contro i mancati pagamenti e per eventuali costi per l’assistenza legale.

Ora che conosci la reale situazione sta a te decidere se affittare il tuo appartamento come fanno i professionisti o continuare ad affidarti alla fortuna.

Se vuoi iniziare a guadagnare con l’affitto in modo sicuro contattaci.

Il mio Team di Rental Property Manager sarà a tua disposizione per gestire al meglio il Tuo patrimonio immobiliare e garantirti al 100% la rendita.

Per info: www.soloaffittipay.it

Solo Affitti Sanremo

Tel. 0184/525507