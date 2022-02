Sanremo: Aurelia bis con i fondi del PNRR, Berrino soddisfatto "Opera fondamentale grazie all'impegno costante della giunta"

"Sono molto soddisfatto dell’approvazione oggi in Giunta regionale dell’intesa tra Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per la progettazione e la realizzazione dell’aurelia bis di Sanremo".



Così l’assessore al turismo Gianni Berrino commenta l’intesa tra Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per la progettazione e la realizzazione dell’aurelia bis in corrispondenza dell’abitato di Sanremo. "L’opera in questione è di fondamentale importanza per Sanremo e per tutte le attività produttive e turistiche della città. - rimarca Berrino - Come cittadino di Sanremo accolgo con grande soddisfazione la notizia data dal presidente Toti è dall’assessore Giampedrone. Questo è stato reso possibile grazie al costante impegno della nostra giunta regionale".

.