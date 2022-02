San Bartolomeo al Mare: minoranza all'attacco di Martini che risponde "Non colti i veri motivi"

“Ho letto con grande interesse le dichiarazioni di Laura Arimondo e di Rino Marescalco circa ‘il doppio passo del consigliere nel giro di poche settimane’. Mi spiace constatare che non siano stati colti i veri motivi del mio passaggio in maggioranza e siano stati banalizzati e quasi vilipesi con dichiarazioni poco simpatiche nei miei confronti. Semplicemente, nel corso di questi anni ho potuto constatare la notevole attività dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Valerio Urso, nonostante le numerosissime difficoltà legate alle problematiche finanziarie, alle complessità della situazione burocratica, alla pandemia”.

Interviene in questo modo Antonello Martini, Consigliere comunale di San Bartolomeo al Mare che è approdato in maggioranza, in risposta a chi è rimasto in opposizione (QUI). “Il mio senso civico e la mia dirittura morale – prosegue - mi hanno sempre portato ad aiutare le persone in difficoltà, indipendentemente dalle loro ideologie. Grazie al consigliere Rino Marescalco, al quale sono legato da anni da affetto sincero, mi sono via via avvicinato alla maggioranza, alla quale sono peraltro affine per ragioni di appartenenza politica. Mi sono quindi messo a disposizione del Sindaco e della maggioranza, per cercare di dare anche io il mio contributo, chiedendo di poter diventare parte attiva con tutte le mie forze, capacità e competenze”.

“Con le deleghe allo sport – termina Martini - al porto e alle spiagge cercherò di contribuire a preparare il paese alla prossima stagione turistica e di organizzare eventi sportivi per promuovere e far crescere lo sport, il turismo e l’economia del paese che amo”.