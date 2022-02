PNRR, Toti: “Incontro con Ministro Cingolani propedeutico alla visita del presidente Draghi. La Liguria rappresenta l’Alfa e l’Omega del piano nazionale grazie alla qualità degli investimenti e alla velocità di realizzazione”

“Genova e la Liguria rivestono un ruolo importante nel PNRR del nostro paese. Il fatto che si sia svolto un incontro a Palazzo Ducale con il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, anche propedeutico alla visita nella nostra regione del Presidente del Consiglio Mario Draghi, segna che la qualità dei nostri investimenti, la nostra velocità di realizzazione dei progetti è un obiettivo strategico nazionale. Come la competitività dei nostri porti, della logistica, delle nostre imprese. Ai tempi moderni la Liguria rappresenta l'alfa e l'omega del Pnrr. Sappiamo che è un piano complesso e che le regole da cambiare sono molte ma siamo sulla buona strada”. Così il presidente di Regione Liguria a margine della terza tappa di "Italiadomani - Dialoghi sul piano nazionale di ripresa e resilienza" che si è svolta a Palazzo Ducale alla presenza del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.



“Gli obiettivi del Ministero per la Transizione Ecologica tramite il PNRR – ha spiegato il Ministro Cingolani – sono quelli di rendere l’Italia più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici, rendere il sistema italiano più sostenibile nel lungo termine garantendone la competitività, sviluppare una leadership internazionale industriale nelle principali filiere della transizione, assicurare una transizione inclusiva ed equa, massimizzando i livelli occupazionali e contribuendo alla riduzione del gap tra le regioni, aumentare la consapevolezza e la cultura su sfide e tematiche ambientali. Ci vuole un grande senso di responsabilità: la vera sfida è fare una transizione giusta, non una transizione e basta”.