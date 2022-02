Triora: salvataggio a Colla Ardente, il sindaco di Badalucco ringrazia Di Fazio "Un eroe che va celebrato"

"Gli angeli non sempre hanno vestiti bianchi e ali. Grazie Massimo". Queste le parole che il sindaco di Badalucco, Matteo Orengo ha rivolto pubblicamente a nome dell'amministrazione e di tutto il suo paese nei confronti del sindaco di Triora. Sabato sera Massimo Di Fazio si è dimostrato determinante nel localizzare i 3 giovani badalucchesi coinvolti in un incidente sulla strada per Colla Ardente.



Il primo cittadino di Triora si è subito attivato per aiutare dapprima i soccorsi a trovare il luogo dove l'auto era finita fuori strada e poi per trasportare il ferito più grave, un 36enne che era privo di sensi, fino all'ambulanza rimasta più a valle. Infatti, l'incidente è avvenuto su una strada ghiacciata dove i mezzi di soccorso non potevano arrivare. Tanto che in un primo momento era stata valutata la possibilità di richiedere l'intervento dell’elicottero della Guardia Costiera di Sarzana, in quanto abilitato al volo notturno.



La conoscenza del territorio dimostrata da Di Fazio ha permesso di indirizzare in tempi rapidi i soccorsi, arrivando così dal ferito più grave ed evitare conseguenze più gravi per il malcapitato. Un impegno che ha visto un accorato riconoscimento sui social fino ad arrivare anche al messaggio del sindaco di Badalucco, Matteo Orengo che ha rimarcato: "Consentitemi di ringraziare pubblicamente i Sindaco di Triora Massimo Di Fazio. Ieri sera sprezzante del pericolo ha messo a rischio la sua vita, lui padre di due bambini, per salvare la vita di un ragazzo. È il gesto di un eroe che come tale deve essere celebrato. La comunità di Badalucco gli esprime gratitudine".