Imperia, pretende di entrare in Tribunale senza green pass: la Polizia ferma un 59enne

Intervento della Polizia stamani al Tribunale di Imperia per un uomo che voleva entrare in tribunale senza avere il green pass. L'uomo, un 59enne, sosteneva di dover ritirare dei documenti su delega di una conoscente, ma non avendo la certificazione verde gli addetti alla sicurezza non hanno potuto farlo entrare.

Il 59enne, però ha iniziato a urlare e a pretendere con insistenza di poter accedere agli uffici giudiziari. Sono intervenuti per calmarlo anche i carabinieri in servizio presso il Tribunale.

In seguito è giunta sul posto una pattuglia della Polizia e agli agenti l'uomo ha ribadito la propria posizione mostrando anche alcuni documenti. L'uomo è stato quindi invitato ad andare in Questura proprio per verificare questa documentazione e anche in questo caso ha perso le staffe.

Successivamente gli agenti hanno provveduto ad accompagnarlo in Questura e adesso l'uomo rischia una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.