Target: la Ciesse Flower Export SLR da oltre trent’anni ha fatto della qualità e dell’innovazione dei prodotti il proprio marchio di riconoscimento a livello internazionale

La Ciesse Flower Export SLR è un’azienda specializzata nella commercializzazione ed esportazione di fiori freschi e verde ornamentale in tutto il mondo. Fondata nel 1985, vanta una lunga esperienza nella ricerca costante dell’eccellenza nella qualità dei prodotti e nei servizi offerti alla clientela.

Il titolare, Sandro Cepollina, ricopre anche il ruolo di amministratore delegato insieme alla figlia Sacha Cepollina che è la responsabile commerciale dei clienti di lingua inglese. L’organico dell’azienda è consistente, ognuno infatti hai suoi compiti e le sue responsabilità, dal reparto compratori a quello dei venditori, dalla contabilità all’amministrazione.

Nel reparto logistica vengono smistate le varie spedizioni, a supporto dell’azienda la Ciesse Flower vanta anche una società di autotrasporti frigoriferi la Ciesse Transport che è specializzata in trasporti non solo per conto delle imprese del gruppo ma anche per tutti gli operatori professionali del settore. Grazie al moderno parco di diciotto mezzi refrigerati che coprono le principali rotte europee e al team di autisti altamente professionali, la società è in grado di assicurare un efficiente servizio di trasporto e gestione della logistica in particolare per i settori merceologici dei fiori recisi, del verde ornamentale e delle piante. Le esportazioni riguardano soprattutto i mercati esteri come quello tedesco, francese, inglese e scandinavo.

Obiettivo primario dell’azienda, oltre alla qualità del prodotto, è quello di fornire un servizio completo dedicato e una consulenza costante agli operatori professionali del commercio del settore floricolo mondiale. Il raggiungimento degli obiettivi è attestato sia dalla soddisfazione espressa dalla clientela che dalla certificazione di qualità ISO 9001_2000 riconosciuta nel 2002 dall’ente certificatore RINA Spa.