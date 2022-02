Imperia calcio, regge il fortino al 'Ciccione': contro il Chieri è 0-0. Punto prezioso per i neroazzurri

IMPERIA – CHIERI 0-0

IMPERIA – Bova; Fazio, Mara, Petti, Deiana Testoni; Coppola, Giglio cap., Montanari; Canovi (85' Minasso); Rosati (85' Virga) , Cappelluzzo. All.: Soda

CHIERI – Edo; Ferrando, Renolfi (80’ Ciccone), D’Iglio, Conrotto cap., Benedetto, Calò , Pautassi (63’ D’Ippolito, Varvelli, Ponsat, Balan. All.: Didu

AMMONITI: Varvelli, Ponsat (Ch.), Canovi, Giglio (I)

Recupero: 2’ primo tempo e 5' nel secondo

L'Imperia pareggia 0-0 al 'Ciccione' contro il Chieri che naviga nelle zone nobili della classifica. Con questo punto, sale a quota 17 in classifica ma non riesce a smuoversi dai bassifondi, complici anche i risultati delle dirette concorrenti.

Capitan Giglio raggiunge le 269 presenze in neroazzurro, tra i vari campionati, e agguante il leggendario ‘Gigi’ Bosca al secondo posto nella classifica all-time. Nessuna celebrazione però perché l’obiettivo odierno sono i primi tre punti dell’era Soda.

Il temibile Chieri, però, non è venuto al ‘Ciccione’ per fare una comparsata e lo dimostra dopo appena 5 minuti quando Pautassi, imbucato da uno splendido tocco di Varvelli, coglie un palo clamoroso. Lo stesso Pautassi, con un tiro –cross velenoso chiama poi Bova che risponde con un colpo di reni.

I piemontesi sembrano meglio organizzati rispetto al 4-3-1-2 accorto di Soda (con Canovi rifinitore e Coppola mezzala) ; la partita comunque viaggia sui binari dell’equilibrio nonostante l’estremo difensore neroazzurro risulterà tra i migliori dei suoi. La ‘nuova’ Imperia comunque appare maggiormente convinta nei propri mezzi, rispetto alle ultime uscite, e strappa applausi al minuto 24 quando una serie di finte mandano al tiro Rosati.

E’ però il Chieri ad avere l’ultima parola sul primo tempo ma un grande Bova risponde in uscita, prima a Pautassi poi a Balan.

La ripresa comincia con ritmi alti: un flipper in area neroazzurra, si conclude col colpo di coscia di Conrotto respinto dal riflesso di Bova. Dall’altro lato, Rosati si accentra sul sinistro e chiama Edo al grande intervento, sul tap-in Cappelluzzo non è reattivo e l’azione sfuma.

Il Chieri sembra avere più gamba e fiato: intorno all’ora di gioco, Fazio (autore di una prestazione rocciosa e tra i migliori dei suoi) salva tutto anticipando Balan su cross rasoterra. Poco dopo è una volèe di D’Iglio a mettere ancora in mostra le doti del portiere imperiese, classe 2002.

Al 73’ gli ospiti hanno la grande chance di passare in vantaggio con Calò che sfiora il palo. Era stato ancora Varvelli a servire splendidamente il compagno dopo un errore sull’out sinistro di Deiana.

Nel finale, il Chieri preme nella metà campo imperiese ma regge il muro eretto da Petti e compagni. Finisce 0-0 e l'Imperia torna a mantenere la porta inviolata dopo quattro partite.