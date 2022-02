Seconda Categoria: al Vadino il big-match del 'Riva' contro la Virtus. Il gol di Basso lancia gli ingauni in vetta solitaria

VADINO - VIRTUS SANREMO 1-0 (27' Basso)

VADINO - Scola; Berra, Valentino, Licata, Prudente, Balbo, Miserendino, Gattuso, Ricotta, Conforti cap., Basso. All.: Giunta

V.SANREMO - Nerenhausen; Logambino, Abayomy, Capuzzi, Diana, Birliga, Verrando, Bentivoglio, Bastita, Baidi, Capozucca.

Espulso: Moroni (all. V.Sanremo)

Note: al 47' Conforti (V) sbaglia un rigore

Il Vadino vince 1-0 il big-match del Girone A della Seconda Categoria e scatta, in classifica a 24 punti, proprio sulla Virtus Sanremo.

Dopo quasi un mese di ritardo arriva il fischio d'inizio della partita più attesa del raggruppamento imperiese e Mister Giunta lancia Ricotta dal primo minuto al centro dell'attacco, viste l'indisponibilità di Milazzo e Tomao e le condizioni non perfette di Ancona. I neroarancio mandano subito segnali importanti e vanno avanti poco prima della mezz'ora con Basso abile ad insaccare il delizioso assist di Miserendino.

Nella ripresa, gli ingauni hanno la grande chance per mettere in ghiaccio la partita ma Conforti sbaglia il penalty del 2-0. La sfida si accende e la Virtus Sanremo si riversa in attacco alla ricerca del pari; in una partita così combattuta si accendono gli animi ed a farne le spese è mister Moroni, che dice qualcosa di troppo all'arbitro.

Balbo e Prudente comandano la difesa alla perfezione e Scola rimane imbattuto per la quinta volta in questo campionato. Al triplice fischio del direttore di gara, i padroni di casa alzano le braccia al cielo del 'Riva' e mettono la freccia anche in campionato prendendosi la vetta solitaria.