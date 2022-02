A Sanremo l'omaggio alla straordinaria Raffaella Carrà con il musical "Ballo ballo"

Omaggio all'amatissima e indimenticabile signora della tv, Raffaella Carrà, sul palco dell’Ariston, nella serata della finalissima del 72°Festival di Sanremo.

Il musical in anteprima mondiale “Ballo Ballo è tratto dal film Explota Explota. Dal palco di Sanremo ambisce ad arrivare in tutti i teatri del mondo. Il tour inizierà a fine 2023.

Protagonisti i brani della Carrà, che hanno venduto oltre 60milioni di dischi nel mondo. Chi non conosce "Ballo ballo", "Rumore", "A far l'amore comincia tu" e tanti altri indimenticabili successi, che hanno segnato la storia non solo della musica, ma anche del costume, in Italia e non sol?

Scomparsa a luglio del 2021 a 78 anni, Un'icona pop in tutto il mondo, un'artista a tutto tondo, una donna amatissima per il suo carisma, per la risata e la vitalità inconfondibili, per il garbo con cui è entrata nelle case di milioni di italiani. Il suo caschetto biondo ha fatto la storia.

Le sue canzoni e le bellissime coreografie, firmate da Laccio, con la supervisione di Sergio Iapino, il compagno della vita della Carrà. Ballo ballo è una storia d'amore e di emancipazione femminilie, un inno alla bellezza e a tutto ciò che la Carrà è stata e ha rappresentato.