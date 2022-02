Triora: salvataggio a Colla Ardente, il sindaco Di Fazio trova luogo dell'incidente e aiuta i soccorsi "Avevamo solo un indizio... una pietra"

"Avevamo solo un indizio, una grossa pietra lungo la strada...". Inizia così la testimonianza di Massimo Di Fazio, sindaco di Triora il cui intervento ieri sera è stato determinante per localizzare gli occupanti di un'auto finiti fuoristrada nel buio, su una strada sterrata nella zona di Colla Ardente.

I soccorsi sono stati particolarmente difficoltosi essendo che l'incidente si è verificato in una zona impervia e su una strada ghiacciata. L'allarme è scattato poco prima delle 20. Pochissimi dettagli nella prima fase, se non che un'auto era uscita di strada con a bordo un gruppo di ragazzi di Badalucco, dei quali almeno uno privo di sensi ma nessun modo per rintracciarli con precisione. Si pensava che l'incidente fosse avvenuto nella zona di Borniga.

"L'abbiamo saputo quasi subito dopo che è stato richiesto l'intervento dei soccorsi. Un conoscente mi ha telefonato per raccontarmi dell'accaduto e mi dice che uno degli occupanti dell'auto è illeso e ha chiesto di contattarmi per portare i soccorritori da loro. - spiega Di Fazio - L'unico 'indizio' che avevamo era quello della presenza di una grossa pietra lungo la strada. Così io, un mio amico e il consigliere comunale con delega ai lavori pubblici Fulvio Bianchi ci siamo messi subito in auto per andare incontro ai soccorsi e cercare di fare la nostra parte per trovare questi ragazzi e portarli in salvo".

"A quel punto ho intuito quale potesse essere il posto e dopo un po' li abbiamo trovati. Insieme ai pompieri abbiamo tirato fuori il ferito con la barella dopodiché lo abbiamo caricato sulla mia macchina. L'auto si trovava in un luogo impervio per tutti i mezzi di soccorso. Ci sono voluti quasi due km in retromarcia sul ghiaccio per raggiungere il ragazzo - ci ha raccontato il primo cittadino - mi auguro che possa rimettersi presto. Purtroppo le strade di montagna presentano difficoltà particolari e non è sempre opportuno mettersi a percorrerle senza sapere che cosa si potrebbe trovare".