Imperia: incidente in via Schiva con auto capottata, ferite le due ragazze a bordo (foto e video)

Un'auto si è capottata in via Schiva ad Imperia. Stando a una prima ricostruzione l'incidente potrebbe essere stato causato da un'altra vettura che non avrebbe rispettato lo stop portando allo scontro.





Ad avere la peggio il mezzo ribaltato con a bordo due ragazze rimaste incastrate nell'abitacolo. Sul posto sono intervenute le squadre del personale sanitario del 118 e due ambulanze, una della croce rossa e una della croce d'oro, oltre ai vigili del fuoco.

Le giovani sono state trasportate all'Ospedale di Imperia per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi. La dinamica esatta è al vaglio dei Carabinieri.