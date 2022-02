Imperia, acqua torbida e macchie biancastre nel torrente Caramagna. Già in passato era stato oggetto di scarichi fognari (foto)

Acqua torbida, di un colore innaturale, con tante macchie bianche. Si presentava così, ieri pomeriggio, il torrente Caramagna, nell'immediato entroterra di Porto Maurizio.

All’altezza del ponte che collega via Siccardi a via Caramagna molti cittadini si sono preoccupati temendo si possa trattare di un inquinamento causato dal malfunzionamento degli scarichi fognari, situazione che si è già verificata in passato.

Per gli scarichi abusivi nel Caramagna c’era stata anche un’inchiesta da parte della procura di Imperia finita in un nulla di fatto.

Non più di una settimana fa, a Oneglia, si era verificato un nuovo sversamento degli scarichi fognari nel torrente Impero che era stato 'invaso', anche in questo caso, da strane macchie bianche. Si trattava dei residui fognari che, dopo i continui sversamenti dallo scarico di emergenza attivato in seguito all'interruzione dell'impianto del depuratore.

Il torrente Impero, nei pressi del lungomare Vespucci, era letteralmente invaso da chiazze bianche, un pericolo non solo per le persone, considerato anche gli odori maleodoranti, ma anche per la fauna presente nel corso d'acqua. Lo stesso scenario che si presentava ieri agli occhi degli abitanti di Caramagna.