Covid: 1925 nuovi positivi in Liguria, 277 nella provincia di Imperia - i dati delle ultime 24 ore

Sono 277 i nuovi positivi registrati in provincia di Imperia nelle ultime 24 ore. Il dato emerge rispetto ai 1.925 sull'intero territorio regionale, sulla base di 17.718 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, do questi 3.790 molecolari e 13.928 test antigenici rapidi. Nel resto della Liguria, si registrano 355 nuovi positivi sul savonese, 991 su Genova, e 299 nello spezzino.

Tra i pazienti covid ricoverati, quattro le persone morte in Liguria tra il 3 e 5 febbraio. Si tratta di 3 donne di 78, 83 e 90 anni ricoverate a La Spezia e un uomo di 92 anni ricoverato a Sarzana.

Il quadro sulla diffusione del virus in provincia di Imperia evidenzia ancora una diminuzione del numero totale dei positivi così come dei pazienti ospedalizzati nella riviera dei fiori. Invece, sale lievemente il dato delle persone in sorveglianza attiva.