Ventimiglia: il Liceo Aprosio ha festeggiato la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali

Anche il Liceo Aprosio di Ventimiglia ha voluto festeggiare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali con alzabandiera, inno nazionale e inno delle olimpiadi. L'iniziativa si è svolta ieri mattina, alle 11 nel campo da basket dell'istituto.

Un modo di tenere viva l'attenzione sullo sport come tassello importante della crescita degli studenti. "A tal proposito il Liceo Aprosio ha aderito al Progetto Mens Sana in Corpore Sano proposto dall'Anci Liguria. Il progetto vede gli alunni impegnati nella diffusione all'interno dell'Istituto e successivamente nelle scuole medie della zona, di contenuti e attività legati allo sport pulito e all'alimentazione sana. Il progetto si concluderà in primavera con una passeggiata / corsa non competitiva con una finalità umanitaria mirata a raccogliere fondi per la Lega Fibrosi Cistica Liguria" - spiegano dall'Istituto di Ventimiglia.