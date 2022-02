Pallapugno: al via la stagione dell'Imperiese, la presentazione del presidente Mauro Siffredi

Il Presidente della Pallapugno Imperiese, Mauro Siffredi, presenta la stagione sportiva 2022 e non nasconde gli obiettivi della squadra:” Eravamo già ambiziosi nei recenti campionati ma, ancor più, con l’arrivo di Federico Raviola. Vogliamo entrare tra le prime quattro ed anche come società è stato fatto uno sforzo non indifferente.”

“Abbiamo cambiato molto. Si è presentata l’occasione di accogliere un top-player come Raviola e l’abbiamo colta. Rasentiamo davvero il professionismo.” aggiunge il patron che ringrazia gli sponsor “Olio Roi ci accompagna già da diverse stagioni e con l’entrata di Acqua San Bernardo la società allarga totalmente i suoi orizzonti, sia sportivi che territoriali. Il loro supporto è fondamentale.”

Siffredi chiude con un appello al pubblico:” Insieme al raggiungimento dei risultati, vogliamo riportare tanta gente allo sferisterio. E’ uno sport che vive nella tradizione e, negli ultimi anni, tanti appassionati si sono allontanati o non ci sono più. Abbiamo bisogno del sostegno del pubblico e di uno sferisterio colmo che trascini la squadra.”