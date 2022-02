Pallanuoto Serie A2 maschile: i giallorossi della Rari Imperia battono Como Nuoto in rimonta per 12-9

Alla piscina 'Cascione' la Rari Nantes Imperia batte Como Nuoto per 12-9 e raggiunge in classifica proprio i lombardi a quota 7 punti.

Partita che prosegue sui binari dell'equilibrio fino all'inversione vasca: il tabellone recita 4-4 e nessuna delle due contendenti sembra riuscire a fare suo il risultato.

La partita subisce una prima svolta ad inizio del terzo periodo con i primi tentativi di fuga dei comaschi, fermati da un bellissimo gol di Nicola Taramasco che trova l'incrocio sul lungo.

Como però ruggisce e, con due gol in fila, piazza un importante +3.

La Rari sembra aver perso le redini così come la concentrazione ma lo spirito indomito di Filippo Rocchi trascina i compagni e suona la carica: prima riporta la squadra alla calma poi consegna a Cesini il rigore del -1.

Il centrovasca marchigiano oggi è il factotum dell'attacco: segna un poker e assiste Corio con frequenza. A proposito è il centroboa, che ha sempre numeri importantissimi nella prestazione con una tripletta a referto e tre rigori procurati, riconsegnando il vantaggio alla Rari.

Riconquistata la fiducia, il quarto tempo è un monologo giallorosso con le reti di Nicola Taramasco e Giacomo Lengueglia (che aveva aperto la sfida) a chiudere la contesa.

R.N.IMPERIA - COMO NUOTO 12-9

(2-1; 2-3; 3-4; 5-1)



IMPERIA - Merano; Barla , Giordano, Grosso, Parolini, Merano G., Lengueglia 2, Corio 3; Taramasco N. 2, Somà cap.1 , Cesini 4, Rocchi, Taramasco F. All.: Pisano



COMO - Viola, Bet 2, Rosanò , Birigozzi 1, D'Antilio, Beretta 1, Gennari, Ciardi 2, Pellegatta cap. 1, Marchetti 2, Fusi, FIlippelli. All.: Zimonjic



Usciti per limite di falli D'Antilio nel terzo tempo e Fusi nel quarto (C); Sup.Num.: Imperia 4/9+ 4 rigori (1 sbagliato da Somà e 3 realizzati da Cesini); Como 1/3 + un rigore sbagliato da Pellegatta