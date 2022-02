Pallacanestro: bella vittoria esterna dopo un mese e mezzo di stop per il Basket Club Ospedaletti

Blu Ponente Diano Marina-Bco 42-87 (4-29; 17-45; 24-74 42-87)

Bc Ospedaletti: Cruz Salas 20 Bonino 20 Fiore 15 Vivo 9 Blasetta 6 Zunino 6 Formica 5 Pesante 4 Di Caro 2. All.Archimede Ass. Lupi

Blu Ponente: Nattero 19 Andreini 7 Garibbo 6 Sodano 5 Pirosu 2 Muccini 2 Moirano 1 Marelli, Ognibene, Berriolo Scarola. All .Scilletta

Il Bc Ospedaletti, dopo 45 giorni di stop forzato, vince sul campo del Blu Ponente comandando per tre tempi con grande autorità e buona tecnica, da segnalare l'esordio di Marco Bonino autore di una buona prova aspettando anche l'altro giocatore tesserato Nicola Vallefuoco un vero big delle minors liguri, già campione regionale con il Cus Genova sfiorando addirittura la B con gli universitari negli spareggi nazionali. Ora sperando che tutto vada per il meglio la squadra di Archimede dovrà affrontare le due compagini che le sono sopra in classifica ovvero l'imperia e la Fortitudo Savona.