72° Festival, Coletta: “Questo Sanremo è la festa della musica ma anche il racconto di un Paese, senza retorica”

E' di nuovo entusiasmo alle stelle nella conferenza generale del post puntata cover. "Siamo qui a celebrare il 60,5 di share".

Risultato unico per il Festival. L'edizione più seguita.

Il picco di ascolto quando Amadeus legge la dedica di Achille Lauro a Loredana Bertè e il picco di share quando Jovanotti racconta la passione di Ama per la pittura.

Tocca a Sabrina Ferilli il primo intervento. Sarà lei la donna dell'ultima serata e dà già la sua impronta romanesca e travolgente: "Sono molto felice e ho applaudito a questo grande successo. Questa è una tv di Stato e un risultato di un'azienda pubblica è un risultato per tutti. Non posso fà gnente (lo dice con una parolaccia), è già stato fatto tutto. Posso solo dare dei consigli di sopravvivenza, visto che finiremo alle tre".

Stefano Coletta, direttore di Rai1: "Qualsiasi parola sarebbe riduttiva dopo questo successo. C'è tanta superstizione in questi eventi: io ieri sera ero in prima fila e ho sentito l'istanza profonda di scrivere a tutta la squadra, ad Amadeus, a Claudio Fasulo. Amadeus lo avevo di fronte, ma ho voluto scrivergli. Ho assisitito e sentito che tutto era al suo posto, che c'era un risultato di compiutezza".

Coletta è felice e soddisfatto: "Quella di ieri è una serata da manuale. La tv diventa evento quando dietro c'è un pensiero". Definisce questo Sanremo numero 72 come "una festa della musica e il racconto di un Paese, la lotta contro il pregiudizio, ma senza retorica".

Tocca ad Amadeus, leggero e felice: "Non ho più parole, più di quello che avrei immaginato nei miei sogni. E sono uno che sogna in grande!"

E' contento di avere la Ferilli a dividere il palco con lui: "Donna bella, intelligente, ironica. Piace a tutti, alle persone di ogni età". Poi racconta: "A farmi il tuo nome è stato mio figlio di 13 anni. Ti volevano lui e tutti i suoi compagni di classe. Perché dici le parolacce come loro!"

Travolgente, racconta della telefonata della Rai. "Prendevo un sacco di farmaci per i dolori alla cervicale, non capivo niente. Ho detto subito di sì, ma poi mi è venuto il dubbio che la telefonata non ci fosse mai stata. Ma non potevo chiamare per chiedere conferma!"

Vincente secondo Amadeus, la scelta di introdurre le canzoni straniere tra le cover: "Siccome il festival va nel mondo funzionava poter dare un tributo anche ai grandi successi che non ci appartengono. Un'unione di mondi, per non restare chiuso in se stesso".

Grandissimo risultato anche per l'ascolto digitale. L'evento a livello social ha raggiunto numeri pazzeschi, quasi 25 milioni di interazioni.

E' davvero il Festival dei record.