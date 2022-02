Verso la finale del Festival: tutti in giro per vivere la magia di Sanremo (foto e video)

Questa è la magia che accompagna il Festival. Una edizione, la terza di Amadeus che si appresta a chiudere con un successo in termini d'ascolti. Soddisfazione anche per il Comune in termini di presenze e comunicazione dell'immagine di Sanremo in giro per il mondo. Certo, tante persone in giro nel centro di Sanremo ma bisognerà aspettare forse il 2023 per vedere tornare il Festival ad uscire dal Teatro Ariston e dagli alberghi, per vivere la città, come prima del Covid.