Un nostro lettore, Remo, ci ha scritto per segnalare l’occupazione dei passaggi pedonali di corso Inglesi a Sanremo, da parte delle auto:

“Faccio presente come in corso Inglesi, i pedoni non hanno la possibilità di passare sule strisce pedonali occupate da operatori dei servizi di consegna tutte le mattine ostruendo tutta la carreggiata”.