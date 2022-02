Calcio: Alessandro Lupo guarda già al futuro:" Spero di ricevere offerte. Tornare ad Imperia era tecnicamente impossibile"

“Sono deluso dalla mancanza di rispetto che ha avuto la società nei miei confronti.” A quattro giorni dalle dimissioni da allenatore dell’ Albenga, Alessandro Lupo parla a ruota libera:” Abbiamo lasciato la squadra prima in classifica e la consapevolezza di aver raggiunto la salvezza con l’ingresso nel girone Playoff. E vorrei dare un consiglio alla dirigenza ingauna: prendete quanto di buono fatto fino ad oggi e non buttatelo via.”

L’ex tecnico di Imperia e Sanremese continua:” Non puoi permetterti una macchina da Formula 1 se non hai la benzina per rifornirla, bisogna levarsi questa presunzione. Invece ci vorrebbe più onestà e ammettere che oggi l’obiettivo è la salvezza per poi proseguire con i giovani. Senza ambire a traguardi che non sono sostenibili, come la vittoria in campionato, perchè mancano le risorse. Io ed il mio staff abbiamo lasciato un contratto importante rinunciando a tanti soldi.”

Una domenica scottante (lo scorso 30 gennaio) per le panchine del Ponente ligure: nel primo pomeriggio, il tandem Lupo-Fiani rassegnava le dimissioni dalla guida dei bianconeri e, verso sera, anche la sua ex Imperia sollevava Mister Ascoli dall’incarico:” Sono rimasti tutti sorpresi ma in tanti conoscevano già la situazione. Non avevamo più avuto garanzie, sia a livello personale che di squadra. Ed anzi con il calciomercato ci siamo privati dei nostri pezzi migliori, prospettando anche le uscite di Campelli e Sancinito. A quel punto abbiamo preferito lasciare: senza polemiche ma da primi in classifica. “

“ Poi ho anche sentito, da qualche malalingua, che me ne sarei andato per tornare ad Imperia ma evidentemente non sanno che tecnicamente è impossibile. Per regola, dovrò rimanere fermo qualche mese: dopo 5 stagioni sempre al massimo, anche emotivamente, non mi fa male prendere una pausa. Spero per poco perché questo è il mio lavoro e mi piacerebbe ricevere offerte visti anche i risultati ottenuti negli ultimi anni.”

Lupo comunque porterà con sé ottimi ricordi:” Mi hanno accolto splendidamente fin dal primo giorno e auguro a tutta la piazza di ricevere tutte le migliori fortune calcistiche. Bisogna però essere coscienti di cosa si possa fare o meno: questa è una piazza intelligente e sa capire fino a che punto ci si può spingere.”

Inevitabile chiedere ad un mister esperto come Lupo, un parere sulle sue ex squadre:” Le seguo sempre, sarei ipocrita ad affermare che non guardo il calcio locale. Ma non entro in un dettaglio tecnico perché mi darebbe fastidio se qualche collega lo facesse con me. Sinceramente l’Imperia non merita questa classifica per i giocatori che ha: penso che non sia colpa del singolo ma da attribuire ad una serie di fattori. La seguo da appassionato di pallone che vive ad Imperia. Però nelle situazioni ci devi essere dentro, altrimenti non puoi sapere cosa accade. Avendo lavorato con entrambe le dirigenze posso assicurare che la passione non manca, poi con l’avvento di Del Gratta ci sono maggiori risorse.”

E sui biancoazzurri:” A proposito di parco giocatori: la Sanremese è una corazzata. Mi aspettava molto di più, soprattutto a livello di punti, e che non fosse così staccata dalla prima. Cinque sconfitte nel girone d’andata sono però troppe. Dal vivo, quest’anno l’ho vista soltanto contro il Novara: mi avevano impressionato perché avevano fatto una partita bellissima. Poi grava sempre questa regola dei playoff: arrivare secondo o sestultimo cambia poco.”