"La distanza fra me e l'universo sono i miei figli": Fabrizio Moro racconta il nuovo sé da quando è diventato padre

Con il brano "Sei tu" Fabrizio Moro è ottavo in classifica generale.

Stasera si esibirà su uno dei brano che hanno segnato la storia del Festival, "Uomini soli", con cui i Pooh vinsero l'edizione del 1990. "Quando suonavo ai matrimoni mi chiedevano sempre il bis perché era tra quelle che mi venivano meglio. Spero di non fare una figuraccia".

E' un fiume in piena, parla con grande sincerità di se stessa e con il cuore in mano, senza paura di ammettere le sue fragilità. Parla della sua canzone, il grazie a chi lo ha aiutato ad uscire dai mostri della depressione. "Sono stato soggetto tutta la vita a questo stato d'animo, sono molto chiuso, antisociale, e mi chiudevo spesso in me stesso e avevo pochissimi amici. ma sono stato fortunato perché mi sono riversato nell'arte. Ho trovato nella musica e nel cinema un modo per comunicare le mie paure. L'arte è un buon condotto per uscire dalla depressione. E poi mi ha salvato l'amore, anche in quest'ultimo periodo".

Ancora: "L'amore è l'unica cosa che ci salva quando l'angoscia viene a bussare alle 5 del mattino. Bisogna individuare un sogno e io l'ho trovato nella musica. Non è detto che devi avere successo, ma è importante riconoscere il proprio percorso".

Da quando è diventato papà la sua vita è migliorata molto, "è diventata più fluida, mi incastro di meno. E' tutto più equilibrato. La distanza fra me e l'universo sono i miei figli".

Poi la rabbia rispetto a questo periodo, che lo ha segnato profondamente e lo ha messo in crisi. "Stiamo vivendo un incubo, spero si possa tornare presto alla normalità. Attendo il prossimo decreto".

A salvarlo proprio il ruolo di padre, il sedersi a capo tavola con loro, esserne la guida.