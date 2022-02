Tananai in gara con 'Sesso occasionale': “Ho bisogno di farlo e farlo tanto prima di conoscere una persona”

Tananai, ultimo nella classifica generale provvisoria con il brano "Sesso occasionale". Tante le critiche che lo hanno travolto per le sue performances sul palco. In particolare per le stonature.

Parla dei suoi inizi, come produttore di musica elettronica. "Ad un certo punto ha sentito il bisogno di esprimersi in un altro modo. Ho sempre scritto e annotato pensieri. Poi ho deciso di metterli in musica. Molto banalmente, ho pensato che i cantanti si divertissero di più".

Ritiene di aver trovato un equilibrio tra le sue due metà: "Il suono di adesso mi rispecchia. E' un buon connubio tra musica elettroniza e musica suonata".

La partecipazione a Sanremo Giovani. Entra nelle prime tre posizioni e adesso è tra i big in gara. Della sua canzone dice: "Sesso occasionale è un messaggio sull'amore. Ho bisogno di farlo e farlo tanto, in sicurezza, prima di conoscere una persona".

Un titolo provocatorio, che in realtà è un vero inno all'amore.

Tra i suoi miti? Vasco Rossi, al quale si ispira, "anche per la posizione in classifica", ride.