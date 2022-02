Emma: "Da Francesca ho imparato a credere più in me stessa. La mia strafottenza è solo un'armatura"

Conferenza stampa di Emma, sesta in classifica dopo la terza serata con il brano "Ogni volta è così", un pezzo interpretato con straordinaria intensità e classe dall'artista salentina.

Con lei l'amica Francesca Michielin, che calca l'Ariston non in veste di cantante - dopo due secondi posti, l'ultimo l'anno scorso in coppia con Fedez - ma di direttore d'orchestra proprio per la Marrone.

Stasera la Michielin cederà la direzione dell'orchestra al Maestro Carmelo Patti. Le due artiste, infatti, si esibiranno insieme, nella serata delle cover, sulle note di “Baby One More Time” di Britney Spears.

Insieme si sono scoperte e hanno imparato a conoscersi. "C'era stima reciproca già prima. Abbiamo scoperto che ci legano tante cose. La nostra collaborazione è bellissima e c'è un grande affiatamento", dicono le due artiste.

La Michielin, su Emma: "Da lei ho imparato a stare sul palco, la vedo da fuori ma dal vivo, mi ha subito ispirato il suo modo di cantare e stare sul palco. E' una grande scuola di staging. E' una donna generosa e concreta"

Dolce quello che dice la Marrone sulla Michielin: "Da lei ho imparato a credere di più in me stessa, avevo perso un po' il focus. Mi ha insegnato ad avere un po' più di autostima perché tramite lei mi vedo da fuori. Sembro una strafottente, ma è un'armatura per non rimanere sempre delusa".

Sul messaggio che Emma porta sul palco, sul suo essere dalla parte delle donne: "Uso la musica per trasferire i messaggi e combattere anche le battaglie degli altri. L'arte è un veicolo di messaggi importanti".

Il loro futuro? Sicuramente le vedremo ancora insieme.