72° Festival, Amadeus: “Mi ha telefonato il Presidente Mattarella, commosso per l'omaggio che il Festival gli ha tributato. Sono commosso io”

Festival di Sanremo 2022 da record: la conferenza stampa Rai dopo la terza puntata si apre nuovamente con la gigantesca soddisfazione per i dati di ascolto. Picco di quasi 15 milioni sull'esibizione di Irana e picco di share poco prima delle 2, con la classifica generale provvisoria.

Stefano Coletta, direttore di Rai1, esprime tutta la sua soddisfazione: "Ancora una volta il dato supera quello degli anni scorsi per la serata dell'esibizione di tutti gli artisti. Chi è entrato in questo viaggio dalla prima serata lo sta continuando. Non è l'ospite o il momento particolare: c'è affezione e permanenza altissima da parte del pubblico".

I complimenti ad Amadeus per la serata delle 25 canzoni, che "dà la misura della straordinaria costruzione artistica di questo Festival, capace di mettere insieme artisti come Morandi o la bellezza adolscenziale di Sangiovanni o Matteo Romano". "Nessuna influenza politica, ma un lavoro all'insegna della totale libertà", commenta Coletta.

Ancora, i complimenti a Drusilla, a Saviano e Cremonini, "capace di mettersi nel sentimento di Sanremo con una performance straordinaria".

E' il momento di Amadeus, felicissimo: "Staimo vedendo il risultato di un lavoro iniziato il 1° di settembre e per me era importante avere la risposta del pubblico sulle 25 canzoni in gara. Sono state tre serate importanti, ringrazio tutti gli artisti saliti sul palco, i cantanti in gara, gli ospiti, che hanno portato il meglio sul palco dell'Ariston con collaborazione ed entusiasmo. C'è un clima molto bello, un grande gruppo. E così sarà anche stasera e domani sera".

Continua il grande successo di Sanremo sulle piattaforme digitali: "E' tutto Sanremo, Sanremo, Sanremo". Sui social l'80% delle comunicazioni sulle 24 ore è a tema Festival.

Maria Chiara Giannetta, la giovane attrice di Blanca, sarà stasera sul palco con Amadeus. "Sarà come la condivisione delle freselle, come quando ci siamo conosciuti a I Soliti Ignoti. All'insegna del divertimento e di me stessa, quella che ha visto Amadeus, che mi ha voluta qui. Mi voglio divertire".

Serata evento questa sera, protagonisti i duetti e un panorama di canzoni straordinarie.

Amadeus: "Ho ricevuto una telefonata bellissima dal Presidente Mattarella. Mi ha fatto i complimenti e mi ha detto di essersi commosso per l'omaggio ricevuto ieri. Sono commosso io per la sua telefonata". Aggiunge: "Non dimenticherò mai, avrei voluta registrarla per farla ascoltare ai miei nipoti".