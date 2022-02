Il Covid molla la presa: in provincia di Imperia sono 336 i nuovi positivi. In Asl 1 in calo ricoveri e sorveglianze attive

Numeri in calo in netto calo per quanto riguarda i nuovi contagi da Covid-19, quest’oggi in regione Liguria e nella nostra provincia, con il tasso di positività che scende a 8,87 per cento su base regionale. Sono infatti 3.129 i nuovi positivi in Liguria a fronte di 35.256 tamponi.

Nella nostra provincia sono 336 i nuovi casi, rispetto ai 539 del savonese, i 1.947 di Genova e i 298 di La Spezia. In Asl1 si registra registra un calo dei ricoverati, anche se aumentano di una unità le terapie intensive. Sono morti due uomini, di 78 e 86 anni all’Ospedale di Sanremo. In provincia di Imperia calano le sorveglianze attive, -225.

Tamponi processati con test molecolare: 2.203.865 (+5.834)