Sanremo: parcheggi auto e moto in via Roma, il suggerimento del nostro lettore Andrea (Foto)

Un nostro lettore di Sanremo, Andrea, ci ha scritto per segnalare alcuni errori, a suo modo di vedere, nella disposizione dei parcheggi per gli scooter:

“Ero di passaggio in Via Roma, all'altezza dove si interseca con via Bixio e vedo, lato mare, 5 parcheggi per scooter in senso orizzontale, paralleli alla strada e penso siano così per avere una carreggiata più larga. Dall’altra parte anche sul lato monte sono posti nello stesso modo. Guardo un poco più avanti e dopo un attraversamento pedonale vedo che ci sono i parcheggi per le auto, sempre nello stesso senso. Ovviamente questi sono ben più larghi di quelli per gli scooter, che li precedono. Se i 5 parcheggi per gli scooter avessero la stessa larghezza di quelli per le auto e messi a spina di pesce, di scooter ce ne starebbero quindi almeno 12 e non 5. Non capisco la logica della cosa e le invio le foto che la documentano”.