Pallanuoto femminile, Rari Nantes Imperia ancora ai box: la FIN rimanda l'inizio del campionato di Serie A2

Con un circolare inviata alle società in mattinata, FIN ha spostato ufficialmente l'inizio dei campionati di Serie A2 femminile.

Pertanto la stagione della Rari Nantes Imperia comincerà domenica prossima 13 febbraio alla piscina ' Cascione '. Ospite della giallorosse sarà U.S. Locatelli, con fischio d'inizio programmato per le ore 17.