Rettore e Ditonellapiaga: "Non speriamo nel podio, non ce ne frega niente. E' già bellissimo così"

Insieme sul palco dell'Ariston un'esordiente di 24 anni e un'incona della musica italiana.

Tra loro c'è chimica, come il tiolo della loro canzone, che ieri sera hanno portato al 72° Festival della canzone italiana. Sono Ditonellapiaga e Donatella Rettore, protagoniste di un'esibizione apprezzatissima, che ha acceso il teatro.

Sono settime nella classifica provvisoria della sala stampa, dopo la seconda serata.

In conferenza rispondono alle domande. Complimenti ed apprezzamenti per loro. Entrambe raccontano del loro incontro e della nascita della collaborazione, iniziata ad ottobre scorso: "Non finirà più - commenta la Rettore. Siamo amiche per la pelle e non ci lasceremo più".

Sperano nel podio? "Noi ci vogliamo divertire. Non ce ne frega niente. E' già tutto bellissimo così. Siamo qui con lo spirito dei bambini".

Interpellate sulla presunta litigata di cui sarebbero state protagoniste ieri, in serata, di cui hanno scritto tutti i giornali, ricordando l'episodio di Morgan e Bugo, reagiscono con una finta litigata in conferenza stampa. E così, in realtà, non rispondono.

Successo social e sulle piattaforme per il loro brano, inaspettato anche per loro. "Ci fa piacere che il pezzo sia arrivato a tutti, con la sua allegria. Ci interessa solo questo".