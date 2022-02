Festival 2022, è Checco Zalone il grande mattatore della seconda serata: il picco di share e di ascolti è tutto per lui

Consueta conferenza stampa del giorno dopo, a Sanremo. C'è grande soddisfazione in casa Rai per gli straordinari ascolti della seconda serata, "un record nei record", come lo ha definito il direttore di Rai1 Stefano Coletta.

Sottolineato anche il dato del ringiovanimento del pubblico, anno dopo anno, nelle tre edizioni sotto la direzione artistica di Amadeus. La media si è abbassata arrivando a 52,8 anni di età. "Vincente la scelta di alternare fasi di grandissima leggerezza a fasi di intensità, con la satira di Zalone e l'intensità di Lorena Cesarini. Questo ha raccolto il favore del pubblico, perché essere contemporanei significa anche raccontare certi temi", ha concluso Coletta, che non ha dimenticato la qualità delle canzoni.

Rilassato e felice Amadeus. Parte con il grazie, "a prescindere dagli ascolti. Queste due serate le dedico a due grani numeri uno, Fiorello e Zalone. E alle prime due signore del Festival, ciascuna con il proprio modo di essere, perché chi lavora con me lo fa nella massima libertà. Può fare e dire ciò che desidera".

Parole per le canzoni, le protagoniste del Festival: "Ringrazio la musica, le canzoni fanno audience, tutto parte da lì e attorno costruisci le cose belle. Sono i piatti del ristorante, a cui aggiungi il cameriere gentile, la tovaglia bella. Il grazie va a cantanti, musicisti e discografia che hanno creduto nel mio progetto".

Grande successo anche per il Festival in salsa digitale: 1 milione di visualizzazioni, + 50% sul 2021. E' stato l'evento più visto da quando esiste l'auditel online.In grande crescita anche il pubblico giovane, con una crescita del 6% nella fascia 15-24 anni rispetto all'anno scorso.

Oltre 6 milioni di interazioni sui social: "E' stata la seconda serata più commentata di sempre".