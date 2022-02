Sanremese, i biancoazzurri rialzano la testa ed battono il Vado 1-2 con un gol di Nouri al 92'

VADO - SANREMESE 1-2 (72' Costantini - 64' Valagussa, 92' Nouri)

VADO: Cirillo, Tinti, Anselmo, Cattaneo, De Bode, Brero, Capra, Lazzaretti, Giuffrida (89’ Papi), Costantini (82’ Galvanio), Aperi (75’ Lo Bosco). A disposizione: Colantonio, Gandolfo, Casazza, Lagorio, Nicoletti, Quarta. Allenatore Matteo Solari

SANREMESE: Malaguti, Bregliano, Mikhaylovskiy, Anastasia (92’ Cinque), Vita (80’ Maglione), Dacosta (46’ Conti), Gemignani (89’ Giacchino), Valagussa, Nossa, Nouri, Larotonda. A disposizione: Bohli, Buccino, Urgnani, Piu, Lodovici. Allenatore Matteo Andreoletti

Ammoniti: De Bode, Costantini, Tinti (V); Nossa, Anastasia (S)

Note: al 65' espulso Solari (allenatore Vado)

Recupero: 0' nel primo tempo e 4' nel secondo

La Sanremese rialza la testa con il primo gol in biancoazzurro di Youssef Nouri, arrivato in pieno recupero nella ripresa, ed al 'Chittolina' finisce 1-2. Con questo successo, i ragazzi di Andreoletti rimangono agganciati alla zona playoff forti dei sette punti raccolti nelle ultime tre partite.

I matuziani rispondono sul campo ai rumors, delle ultime ore, che riguarderebbero alcune frizioni interne con Filippo Scalzi ormai ai margini della rosa.

Nonostante l'ottima partita disputata dal Vado, sono tanti gli spunti positivi in casa Sanremese: a cominciare dal sesto gol stagionale firmato dall' onnisciente Paolo Valagussa. Ottimo anche l'innesto di Giordano Conti che ha decisamente ravvivato la manovra d'attacco, così come è tra i migliori il portiere Malaguti.

Ecco il racconto della terza vittoria, in tre partite stagionali, dei biancoazzurri sul Vado:

9' FINISCE QUA! LA SANREMESE FA SUA LA SFIDA DEL CHITTOLINA

48' fuori Anastasia, dentro Cinque. Andreoletti guadagna tempo

47' NOURI! I TRE PUNTI VANNO A SANREMO! LASCIATO SOLO IL TERZINO MANCINO SUL SECONDO PALO, DISATTENZIONE PAGATA A CARISSIMO PREZZO DAL VADO.

46' saranno quattro i minuti di recupero

45' un cambio per parte al 90' Papi rileva Giuffrida, Giacchino per Gemignani

42' vola in cielo De Bode sull'angolo di Capra. Pubblico del Chittolina in piedi, il pallone non trova però lo specchio

42' mancino di Anselmo, risponde Malaguti, si scatena un parapiglia che regala un nuovo corner al Vado

40' colpo alla schiena per Giuffrida, si rialza il centrocampista rossoblu

39' l'attaccante romano è entrato in campo con il piglio giusto, tiro cross pericolosissimo di fronte a Malaguti

38' Andreoletti richiama Vita, in campo Maglione. Nel Vado spazio per Galvanio, esce Costantini

37' conclusione di prima intenzione apprezzabile di Anastasia, attento Cirillo

34' la palla partita è sul destro al volo di Lo Bosco, il centravanti chiude troppo il destro, la palla rimbalza e poi muore sul fondo

31' un quarto d'ora per Lo Bosco per lasciare la propria impronta, entra il grande ex. esce Aperi

29' ci aspetta un quarto d'ora di fuoco! entrambe le squadre vogliono prevalere!

27' COSTANTINI! IL VADO LA PAREGGIA CON UNA PENNELLATA MAGICA ALL'INCROCIO DEI PALI! CHE NUMERO DEL NUMERO 10 ROSSOBLU

25' si va da una parte dall'altra del campo, traversa matuziana a Cirillo battuto. Gara apertissima

21' espulso mister Solari per proteste, ammonito anche Cirillo

19' SANREMESE IN VANTAGGIO! CROSS DI CONTI ARRIVA VALAGUSSA CHE IMPATTA IN RETE, NULLA DA FARE PER DE BODE CHE HA TENTATO IL SALVATAGGIO SULLA LINEA

16' ottimo recupero di palla di Aperi, palla per Capra che spreca l'opportunità dal limite dell'area piccola di calciare subito a rete. Un controllo di troppo, la difesa ospite recupera

13' giallo anche per Tinti, intervento sulla palla ma troppo ruvido su Nouri, ancora un cartellino per i rossoblu

10' il break questa volta è di Lazzaretti, assist per Capra che di destro non trova lo specchio da posizione favorevole

6' L'ingresso di Conti sembra dare i propri frutti. Vita spazia sull'esterno, il prodotto del settore giovanile del Genoa regala fisicità nel confronto con Brero e De Bode

5' Break di Conti sul passaggio di Giuffrida, alla fine a calciare è Anastasia, fuori misura.

2' subito Cirillo risponde presente a Mikhaylovskiy, grande parata del portiere rossoblu

1' Andreoletti richiama subito Dacosta, in campo c'è Conti

SECONDO TEMPO

45' il primo tempo si chiude con l'iniziativa di Capra. Destro centrale. Squadre negli spogliatoi al Chittolina

43' ancora Aperi, sempre in rovesciata, salvataggio clamoroso sulla linea di porta. Il Vado soffre il palleggio matuziano ma a conti fatti ha costruito le occasioni più limpide

41' errore di Giuffrida che involontariamente lancia Anastasia, Brero temporeggia, scarico per Valagussa che dalla mattonella preferita calcia alto

39' anche Nossa termina nell'elenco dei cattivi. Già quattro i gialli in un contesto particolarmente corretti

32' terzo cartellino per il Vado, è per Capra

30' l'occasione più grande è per Aperi, servito da Capra il numero 11 rossoblu si esibisce in una rovesciata di rara bellezza. Risponde da fenomeno Malaguti, allungo mostruoso del portiere matuziano

26' la Sanremese cambia spesso gioco per provare a sorprendere il pacchetto mediano. Il Vado preferisce la compattezza all'ampiezza

25' folata di Anselmo sulla fascia mancina, palla dentro per Aperi che fa perno col mancino calciando di destro, debole, facile bloccare per Malaguti

24' cartellino anche per Costantini, intervento in ritardo su Gemignani

23' il primo giallo è per De Bode

19' Capra illumina per Aperi, l'attaccante catanese tenta il colpo acrobatico, palla leggermente troppo lunga.

18' schermaglie di testa tra Costantini e Dacosta, ramanzina del direttore di gara per entrambi

16' Costantini a schermo su Gemignani, con i terzini biancocelesti a spingere anche le mezz'ali rossoblu sono chiamate a un grande lavoro di sacrificio

10' risponde subito Capra rubando palla ai 25 metri, tre passi avanti e destro radente un palmo sopra la traversa

10' il Vado si lascia sorprendere su rimessa laterale, girata sul posto di Vita, palla sul fondo

5' la prima conclusione è matuziana, sinistro masticato di Anastasia, Cirillo accompagna con lo sguardo la palla oltre il montante

3' Vado in campo con il 4-3-1-2 Giuffrida in regia, Costantini a ridosso di Capra e Aperi

1' si parte!

PRIMO TEMPO