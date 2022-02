Pallacanestro: ritorno in campo, vittoria esterna dell'Under 17 del Sea Basket Sanremo a Finale

Finale BC-Sea Basket Sanremo 29-65

Sea Basket Sanremo: Balestra 24, Borro 5, Lupi 7, Moraglia 8, Lodigiani 6, Franceschini 2, Biancheri 6, Faye 5. All. Bonino Mauro.

Finalmente ritorna in campo la pallacanestro dopo il periodo di sospensione. Non poteva essere più felice per i ragazzi dell'under 17 del Sea Basket Sanremo, che in trasferta sul campo del Finale Ligure si impongono dopo un inizio difficile.

“Sono felicemente sorpreso - dichiara coach Bonino - per questo ritorno in campo dei ragazzi, tanta voglia, tanta confusione, tanto entusiasmo. Abbiamo fatto una fatica indescrivibile a ‘buttarla dentro’, specialmente nel primo quarto di gioco, poi e' tornato il lume della ragione e i ragazzi hanno messo in campo le loro qualità. Siamo, comunque a prescindere dal risultato, felicissimi di questo ritorno in campo”.