Imperia calcio, comincia l'era di Antonio Soda: si avvicina Scalzi, lontano Sancinito

Antonio Soda è il nuovo allenatore dell’Imperia: l’annuncio ufficiale è arrivato subito dopo il match contro la Lavagnese. Una strada che è apparsa tracciata fin dalle prime ore del pomeriggio quando l’allenatore si è accomodato sulla tribuna del ‘Riboli’ per seguire i neroazzurri da vicino.

Si tratta di un allenatore esperto che ha avuto la massima espressione con lo Spezia, raggiungendo la promozione in Serie B e conseguente vittoria della ‘Panchina d’Argento’. Nella scorsa stagione ha vinto il girone A di Serie D alla guida del Gozzano, arrivata ufficialmente proprio nella sfida del ‘Ciccione’ terminata 1-1. Si allunga così la lista degli ex Sanremese che ora vestono neroazzurro: Soda infatti è stato alla guida dei matuziani tra il 2003 ed il 2005, coronati dalla promozione in Serie C2.

Soda ha dunque superato la concorrenza di Gianluca Bocchi, che era stato pre-allertato già a dicembre, e di altri nomi di tecnici locali come Carlet e Calabria. Subito fuori dai giochi Alessandro Lupo che, dimissionario dall’Albenga, non avrebbe potuto raccogliere il testimone, come previsto dalla normativa.

Domani si terrà il primo allenamento e comincerà il nuovo corso. Tra gli accordi con il tecnico ci sarebbe anche l’acquisto di tre giocatori di primo piano che possano aiutare la squadra a risollevarsi dalla penultima posizione attuale.

E in entrata, va registrato un’importante passo avanti nella trattativa per Filippo Scalzi: l’attaccante è ai ferri corti con la Sanremese, come confermato dal suo mister Matteo Andreoletti nel post-match contro il Vado (clicca qui per ascoltare l'intervista), e l’ Imperia avrebbe la strada spianata dopo che proprio il club rossoblu pare abbia mollato la presa sul giocatore.

Da registrare un’altra brusca frenata per il ritorno al ‘Ciccione’ del centrocampista Davide Sancinito: la dirigenza dell’Albenga ne avrebbe fermato il passaggio in neroazzurro . Sul fronte cessioni, le panchine di oggi di Cappelluzzo e Coppola (entrato soltanto all’ 85’) potrebbero essere degli importanti indicatori. Ma l’arrivo di Soda rimescolerà le carte e il calciomercato chiuderà tra otto giorno: un’eternità per una società che in questa stagione ha già annoverato quaranta giocatori.