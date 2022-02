Imperia: domenica prossima, primo appuntamento per la stagione 2022 del teatro del Mutuo Soccorso

Il teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14 a Imperia a varato il suo calendario per inverno/primavera del 2022. In tutto 18 appuntamenti tra musica e teatro. Si inizierà domenica prossima con lo spettacolo musicale di Marcello Repola ‘Marimba’ e gli allievi liceo musicale G. Bruno con musiche di Gershwing, Sejournee, Shumann, Poulenc.

“Dopo il confinamento imposto dal covid – spiegano dal Teatro imperiese -, che ha dato un grande colpo alle attività teatrali e culturali, chiuse per mesi e in difficoltà di ripartenza, la voglia è quella di andare oltre, di sconfinare, di rompere le difficoltà e unire le forze per guardare al futuro”.

Biglietto di ingresso € 10, per minori fino a 12 anni € 5. Per accedere è necessario il green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata della rappresentazione. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110

