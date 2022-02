Giusy Ferreri al Festival: dai tormentoni estivi, al brano vintage e dolceamaro "Miele"

Con il singolo “Miele” Giusy Ferreri torna a cantare sul palco dell’Ariston dopo cinque anni di assenza.

Una canzone romantica “dal sapore retrò” come l’ha definita la stessa cantante con cui si esibisce al 72° festival della canzone italiana e che al momento la vede al decimo posto nella classifica data dai giornalisti.

"Non me lo aspettavo, ma lo si accetta. Miele è un brano non pretenzioso, ma neanche troppo leggero, mi sembrava la scelta giusta per il festival" commenta l'artista.

"Sto vivendo con grandissimo entusiasmo questo festival - aggiunge pensando anche alla sua famiglia che la segue da casa. "Immaginare mia figlia che mi guarda mentre inizia ad avere maggiore consapevolezza è molto bello. Ieri sera è rimasta sveglia fino a tarda serata per vedermi. Questo mi dà grande energia e grinta".

Miele: un testo romantico ma semplice e diretto

Con questo brano Giusy entra nell'entità di un personaggio femminile straziato dall’assenza della persona amata. Un brano diverso per la cantante, da anni regina del pop e delle canzoni che fanno ballare per tutta l'estate. "Miele è una chicca, ha un testo malinconico, ma con un testo molto semplice e diretto. Con Takagi e Ketra e Federica Abbate abbiamo pensato a qualcosa di diverso dalle canzoni con cui mi ero presentata prima al festival, ma che avesse comunque quell'alone di orecchiabilità. E' un testo in cui mi ci ritrovo - aggiunge - e in cui si possono ritrovare tutti: l'amore è un sentimento forte, ma quando fa male è come una lama di miele, appunto"

Cortometraggi: tra atmosfere vintage e omaggi al cinema

Concepito con sonorità legate a un mondo retrò è stata suonato ieri anche con l'utilizzo del megafono nautico, "è lo strumento migliore per riprodurre questo suono vintage" spiega Giusy Ferreri -. "Tutto l'album Cortometraggi ha questo sapore cinematografico e queste atmosfere di altri tempi. Un album pieno di versatilità come se fossero dei piccoli film - e aggiunge -. E' una sintesi di quello che ho fatto in questi anni, come se fosse scaletta live, una serie di corti che raccontano la mia musica".

La cover

Nella serata di venerdì 4 febbraio, Giusy Ferreri sarà accompagnata non da un cantante, ma da Andy dei Bluvertigo, con cui interpreterà “Io vivrò (Senza te)”, celebre brano del 1969 di Lucio Battisti. "Un brano intenso del repertorio della musica italiana, ma con una vena malinconica differente da quella di miele. Volevo due approcci differenti, ma non lo immaginavo cantato da due persone. Andy è un grande polistrumentista, darà quel tocco in più che cercavo".

Per chi fa il tifo Giusy Ferreri?

"Ho tante aspettative su Elisa, su Moro e sulle Vibrazioni" dice la cantante alla domanda su chi scommetterebbe per questa edizione del festival. "Ho sentito che anche Rappresentante di lista ha buone possibilità e per quello che sono riuscita a sentire ieri, mi sono piaciuti anche Blanco e Mahmood".