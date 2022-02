La Nocciola Piemonte Igp venerdì scorso è stata protagonista a Guarene d'Alba alla prima edizione dedicata al percorso di valorizzazione di questo pregiato frutto

Venerdì 28 gennaio si è svolta a Guarene d’Alba, la prima edizione di un percorso di valorizzazione della pregiata Nocciola Piemonte Igp, attraverso la preparazione e presentazione da parte di tre Chef/Cuochi qualificati di alcuni piatti in abbinamento ai prodotti del territorio, in modo particolare al riso Dop di Baraggia, ad alcuni i vini Doc e Docg Piemontesi ed alla grappa Ig Piemonte.

In questo primo e sperimentale evento sono state coinvolte tre eccellenti aziende corilicole che si dedicano alla nocciola dalla coltivazione alla trasformazione, abbinabili al settore dei dolci ma non solo. Queste sono: Cuor di Nocciola delle Langhe (Cravanzana), Corilanga (Rocchetta Belbo) e Valcrosa (Lequio Berria).

L’evento è stato articolato con la partecipazione di tre Chef/Cuochi di alto livello professionale (Davide Odore: Ristorante Io e Luna-Guarene; Stefano Paganini: Alla Corte degli Alfieri-Magliano Alfieri; Luigi Megliola e Fabrizio Baracco: Ristorante Il Bastimento-Torino), capaci di integrarsi, confrontarsi e cooperare, i quali hanno ideato e presentato nove diversi piatti, dolci e salati in cui la nocciola è stata protagonista.

I nove piatti sono stati giudicati grazie alla partecipazione di una giuria mista composta da nove operatori di settore e giornalisti, italiani e di altre nazionalità europee che hanno contribuito, oltre che a rendere la degustazione piacevole, con un apporto di esperienze diverse ed importanti a far crescere la consapevolezza delle grandissime ulteriori possibilità ed opportunità di sviluppo della Nocciola IGP e dei suoi straordinari alleati enogastronomici.

La proposta ora del Consorzio per l’internazionalizzazione Oltre le Alpi è quello di strutturare un format innovativo da far veicolare in altri centri italiani e paesi Europei, oltre le nostre meravigliose colline e montagne.