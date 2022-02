CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 2 febbraio 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per Festival della Canzone Italiana

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso per Festival della Canzone Italiana

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per Festival della Canzone Italiana

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per Festival della Canzone Italiana

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per Festival della Canzone Italiana

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per Festival della Canzone Italiana

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- IL LUPO E IL LEONE – ore 16.15 - di Gilles de Maistre - con Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick, Derek Johnson, Rhys Slack – Avventura/Family - " Un cucciolo di lupo e un cucciolo di leone dispersi nelle foreste Canadesi, sono salvati da una ragazza. L'amicizia che nasce tra loro tre cambierà per sempre le loro vite…”

Voto della critica: **

- LA NOTTE PIU’ LUNGA DELL’ANNO – ore 19.15 - di Simone Aleandri - con Mimmo Mignemi, Ambra Angiolini, Luigi Fedele, Francesco Di Napoli, Michele Eburne - Drammatico - "La vicenda è ambientata durante la notte più lunga dell’anno, il solstizio d'inverno che va dal ventuno al ventidue di dicembre. In una piccola cittadina di provincia si intrecciano quattro vicende: tre ventenni in cerca di forti emozioni, una ragazza che fa la cubista ma ha deciso di cambiare vita, un politico ad un passo dal baratro e un ragazzo coinvolto in una relazione con una donna molto più matura di lui. Sullo sfondo, lo sguardo stanco e benevolo di Sergio, l’anziano benzinaio che - nella stazione di rifornimento aperta tutta notte – veglia su questo piccolo mondo…”

Voto della critica: **

- SPIDER-MAN - NO WAY HOME – ore 21.00 – di Jon Watts - con Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina - Azione - "Peter Parker, alias Spider-Man, parte per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned ed MJ. Peter è determinato a godersi un po' di tempo libero e a non indossare il costume del suo alter ego, ma purtroppo ci pensa Nick Fury a fargli cambiare idea quando arriva a chiedergli aiuto per sconfiggere delle creature elementali che stanno creando il caos nel continente…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE – PERSI NEL TEMPO – ore 15.45 - 17.00 - di Gianluca Leuzzi - con Luigi Calagna, Sofia Scalia, Michele Savoia, Antonella Carone, Pierpaolo Zizzi - Commedia - "É un giorno speciale per Luì, che finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All'evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia, cercheranno di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto però e la magia catapulterà tutti in luoghi ed epoche lontane... persi nel tempo! In questo magico viaggio i Me Contro Te scopriranno di avere dei nuovi amici e conosceranno una nuova, agguerritissima nemica. Una fantastica ed emozionante avventura al cinema per Luì e Sofì, piena di sorprese e con tanto divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie…”

Voto della critica: **

- LA FIERA DELLE ILLUSIONI – NIGHTMARE ALLEY – ore 18.15 – 21.00 - di Guillermo Del Toro - con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins – Azione/Drammatico - "Stanton Carlisle è un abile truffatore vagabondo che riesce a diventare un affascinante intrattenitore e manipolatore, abile al tal punto di riuscire a convincersi di poter sfidare il fato e vincere. La storia ha inizio in un luna park itinerante, un luogo di terrore e meraviglie per poi sposarsi nelle sale della ricchezza e del potere, dove albergano la seduzione e il tradimento. Mentre Stanton è imbrigliato nella sua delirante ascesa, la storia ci racconta il sogno americano che perde il suo lustro e va alla deriva…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it