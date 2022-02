Taggia: ad aprile tornerà il Corteo Storico di San Benedetto, salva la 40ª edizione con tre giorni di appuntamenti

Salva la 40ª edizione del corteo storico di San Benedetto di Taggia. Il tradizionale appuntamento si prepara a tornare da venerdì 1 a domenica 3 aprile.

Queste le date decise dal Comitato organizzatore dei festeggiamenti che ricordiamo saranno divise su più momenti. Se l'apice sarà raggiunto con il corteo, non mancheranno anche le ambientazioni dei rioni e la battaglia. Nel 2019 c'è stata l'ultima edizione dei festeggiamenti che di solito si tengono a fine febbraio. Questa volta il comitato organizzatore in accordo con il Comune ha preferito posticipare l'appuntamento piuttosto che rinviarlo nuovamente.

"Si tratta di una edizione davvero importante. Non volevamo rimandare di nuovo - commenta Uberto Aschero, presidente del Comitato di San Benedetto - ma volevamo puntare a una organizzazione importante come il numero che la caratterizza. Ci saranno anche delle novità. Abbiamo deciso che il venerdì sarà dedicato a iniziative collaterali, mentre al sabato avremo la battaglia invece la domenica si potrà passeggiare per osservare le scene nei rioni con i figurati in costume d'epoca e infine nel pomeriggio si terrà il nostro amato corteo storico che terminerà in piazza Cavour".

I rioni sono proprio il valore aggiunto di questa manifestazione. Gli abitanti di Taggia con il passare degli anni sono diventati attori davvero credibili, capaci di offrire una performance che porta lo spettatore indietro nel tempo. Una presenza scenica figlia delle capacità dei tabiesi, impreziosita dalla unicità dei costumi indossati. San Benedetto è proprio questo una rappresentazione teatrale di livello, originale e capace di emozionare. Un evento scandito da più momenti che colpiscono per pathos e impegno.

Prima che il mondo scoprisse il Covid, San Benedetto ha sempre attirato migliaia di persone a Taggia. Viene quindi da chiedersi come le esigenze organizzative e lo spettacolo possano conciliarsi con l'attuale situazione sanitaria. "L'organizzazione dei festeggiamenti tradizionali - spiega Aschero - prosegue ma contiamo di definire tutti gli aspetti nell'arco di circa 15 giorni. A quel punto avremo un programma completo e naturalmente guardiamo con attenzione anche alle misure di sicurezza relative all'anti Covid. Purtroppo viviamo alla giornata. Da una settimana all'altra può cambiare tutto. Quindi benché da parte nostra ci sia già stato un interessamento per garantire un evento in sicurezza, rimanderemo le decisioni a più avanti quando la situazione nazionale sarà definita".

In ballo anche una ulteriore possibilità: procedere anche con la cerimonia delle Sequelle. La cerimonia di consegna delle benemerenze cittadine si sarebbe dovuta svolgere il 21 dicembre ma l'aumento di contagi ha portato all'annullamento dell'appuntamento. La 'sequella' per chi non la conoscesse è una tradizione tabiese che premia cittadini, enti, organizzazioni che si sono distinti nel volontariato e in azioni a favore della comunità. Quest'anno il premio sarebbe dovuto andare alla Protezione Civile. Il Comitato non esclude la possibilità di collegare la cerimonia di consegna delle Sequelle agli aspetti collaterali legati ai festeggiamenti di San Benedetto.