Crescono nuovamente i casi giornalieri di Covid-19 nel Principato di Monaco, dopo alcuni giorni di calo. Oggi sono stati 80, che portano il bilancio sanitario a 8.582 persone colpite dal Coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Sono 81 le persone assistite in ospedale, delle quali uno in terapia intensiva. Sono 74 i guariti, con il bilancio che sale a 8.177 dall’inizio della pandemia. Sono infine 286 le persone in sorveglianza attiva.