Taggia: liquami sulla pista ciclabile, lettore segnala pericoli e miasmi chiedendo un intervento (Foto)

Un nostro lettre, Luigi, ci ha scritto (inviandoci alcune foto) per segnalare una fuoriuscita di liquame sulla ciclabile a Taggia:

“Il liquido che esce rende pericoloso e nauseante il passaggio sopra a piedi o in bicicletta con il rischio di scivolare, visto che la pista è frequentata da ciclisti e pedoni. Non vi è stato nessun tipo intervento della polizia locale o dipendenti comunali, anche se la zone versa in stato abbandono. Alcune aree della stessa vedono rifiuti a volte lasciati a terra da persone incivili, anche perché non ci sono telecamere e, nelle ore notturne, non è sempre illuminata. Mi auguro che venga risolto il problema a breve”.