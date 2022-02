Pallamano: seconda fase campionato francese, la San Camillo Riviera Imperia vince il primo incontro

Inizia con una brillante vittoria casalinga, contro il Carros per 36-26 il cammino della San Camillo Riviera Pallamano Imperia, impegnata nella seconda fase del Campionato di Prima Divisione Francese.

"Nella prima parte della gara – dice uno dei due tecnici, Nico Bonsignorio - i transalpini con una difesa particolare hanno limitato i nostri attacchi. Poi una volta trovato le giuste contromisure nel secondo tempo siamo riusciti ad imporre il nostro ritmo portando in modo determinante il risultato dalla nostra parte".

Mentre si saluta il rientro del terzino Andrea Lurgio dopo un'infortunio, purtroppo non ci sono buone notizie per il capitano Alessandro Riano, che lasciato anzitempo il campo per crampi, ora sembra che ci siano delle complicazioni. "Purtroppo siamo in attesa di notizie a riguardo - conclude lo stesso tecnico - speriamo che non ci siano altri problemi".

Nella seconda fase di questo campionato oltre al Carros, la compagine del capoluogo dovrà affrontare: Btp Nizza, Handball Des Collines, Cannes-Mandelieu, Pay De Grasse e Villeneuve Loubet. "Sono tutte delle squadre molto tecniche e fisicamente ben preparate - interviene l'altro tecnico Franco Spinelli - alcune le conosciamo già come il Cannes ed il Grasse ed alcune possono vantare una squadra di categoria superiore a quella attuale. Sicuramente vedremo della bella pallamano".

Formazione: Matteo Cerisara (1 rete), Alessandro Cucè (8), Gabriele Garelli (4), Thomas Gandolfi e Raul Madara (portieri), Andrea Lurgio (3), Elias Marras (1), Daniele Martino (8), Dario Martino, Alessandro Riano (1), Pietro Tambone (8). Francesco Zaccagnini (2). Allenatori: Franco Spinelli, Nico Bonsignorio.