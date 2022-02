Pallacanestro: gli under 17 del Ventimiglia-Ranabo si impone sull'Amatori Savona nel match d'alta quota

Riprende dopo 40 giorni a singhiozzo e sospensione, l'attività del sodalizio Ventimiglia-Ranabo, la squadra under 17 tra le mura amiche del Palaroya ricomincia come aveva lasciato, con una vittoria, nonostante tre soli allenamenti nelle gambe.

Il team ponentino ha affrontato la squadra dell'Amatori Savona, con cui condivide il secondo posto in classifica, il punteggio finale, 72-66 non rispecchia ciò che si è visto in campo, con i ponentini sempre in controllo e avanti anche di 16 punti per più volte durante il match. Da sottolineare che alcuni componenti del team sono nati nel 2007, pertanto sotto età di due anni rispetto alla loro categoria.

Da oggi riprendono a pieno ritmo gli allenamenti per riacquistare la condizione fisica e mentale giusta per il prossimo impegno di domenica prossima, al palazzetto di Bordighera, contro il My Basket valevole per il campionato under 16 gold.

Tabellino: Fusco 14, Paraschivu 14, Barbieri 13, Tornatore 8, Campisi 7, Nichols 6, Lupi 4, Mariotti 4, Tufo 2, Palermo, Passafiume.