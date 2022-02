"Da oltre un mese senza consiglio comunale e senza regolamento": la denuncia di 'Diano Domani'

"Da quasi quaranta giorni a Diano Marina non viene convocato il consiglio comunale, nonostante siano pendenti diverse pratiche proposte dal nostro gruppo. Considerato che il Presidente Bregolin, fin dal suo insediamento, aveva garantito di dare una certa continuità alle sedute e di accelerare in primis sulla stesura del nuovo Regolamento del Consiglio, ci pare assurdo che l’assise maggiormente rappresentativa dell’intera città tardi ancora ad essere chiamata a riunirsi". Lo scrive in una nota il gruppo consiliare 'Diano Domani' formato dai consiglieri di minoranza della città degli aranci, Francesco Parrella e Micaela Cavalleri.

"Sempre Bregolin, continuano, con quella iniziale disponibilità già smentita dai fatti, aveva garantito dapprima l’approvazione del nuovo testo regolamentare entro fine 2021, poi aveva promesso una conferenza dei capigruppo il 10 gennaio con il consiglio per venerdì 14 gennaio, salvo poi farci pervenire una stringata mail nella quale si rinviava la convocazione “a data da destinarsi” adducendo futili e non comprensibili motivazioni. Noi, se capissimo i motivi di questi ritardi, saremmo anche disponibili a collaborare per risolverli ma l’Amministrazione, sempre a fronte di false aperture al dialogo, si è rinchiusa nei rinnovati uffici di Palazzo e continua a non considerare l’opposizione che, lo ricordiamo ancora una volta, rappresenta la maggioranza dei cittadini".