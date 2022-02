Sanremo: Kumi con il brano 'Zoom out' riceve il premio speciale Poliziamoderna

Alla cantante Kumi, per la sua canzone 'Zoom Out' è andato il premio speciale Poliziamoderna assegnato dalla rivista ufficiale della Polizia di Stato. La consegna è avvenuta presso Casa Sanremo, a poche ore dall'inizio della prima serata del Festival.

Il premio viene consegnato in occasione della serata finale della 12^ edizione del concorso “Music for change”, organizzato appunto nell’ambito del Premio nazionale “Musica contro le mafie”. Il brano vincitore è stato scelto tra le otto canzoni finaliste, selezionate da una giuria composta dal vicedirettore della Banda della Polizia di Stato, Roberto Granata, dal direttore responsabile di Poliziamoderna, Annalisa Bucchieri e da due capiservizio del Mensile ufficiale della Polizia di Stato, Antonella Fabiani e Cristiano Morabito.



La cantante ha ricevuto il premio dal Commissario Capo della Polizia di Stato Marco Valerio Cervellini, responsabile dei progetti educativi sulla navigazione sicura dei minori sulla rete internet. La motivazione che ha portato a scegliere 'Zoom Out' è stata: “Il punto di forza del brano è il legame tra musica e testo che dà pienezza al pezzo e una prospettiva che arriva dritta al cuore”. Il “Premio speciale Poliziamoderna” prevede anche la citazione del nome dell’autore e della canzone vincitrice all’interno della quinta storia della graphic novel “Il Commissario Mascherpa”, con un QR code che permetterà di riprodurre il brano.