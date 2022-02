Riapre di giorno la SS20 tra Trucco e Airole, Scullino "Ci sono voluti 4 anni, più che giornata storica è di preoccupazione"

Dopo 4 anni, questa mattina ha riaperto a doppio senso la SS 20 tra Trucco di Ventimiglia e Airole. Un momento storico per la Val Roya che da tempo attendeva questa riapertura da parte di Anas.

Questa mattina per l'occasione, su invito del sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, accompagnato dal presidente del consiglio comunale, Andrea Spinosi, al cantiere, erano presenti numerosi amministratori locali e dei vicini comuni francesi. Tra gli altri da segnalare la presenza dell'On. Flavio Di Muro, i sindaci Adriano Biancheri di Olivetta San Michele e Maurizio Odoero di Airole. Mentre per la parte francese, hanno preso parte i sindaci di La Brighe, Sospel e Breil.

Che cosa cambia adesso? Sebbene di giorno sarà garantita la percorrenza a doppio senso, nelle ore notturne il semaforo verrà riattivato dalle 21 alle 6, per circa 2 mesi. Questa misura disposta da Anas consentirà di ultimare i lavori di rifinitura, le barriere laterali con impianti e sottoimpianti, illuminazione e poi segnaletica orizzontale.

Al di là di questo aspetto, la riapertura diurna è un risultato atteso da tutta la vallata. Gli amministratori sono convinti che questo passaggio oltre a permettere una viabilità migliore avrà un ritorno in termini di vivibilità.



LE INTERVISTE





"Di solito quando si parla di un momento storico, arrivano tutti gli amministratori e ci si trova davanti all'inaugurazione di una grande opera pubblica: una scuola, un asilo, una passeggiata a mare o un porto. Noi qui siamo a guardare con attenzione l'annullamento di un semaforo che ha mortificato la viabilità di tutta la Val Roya. Quindi è un momento di preoccupazione più che storico perché ci sono voluti 4 anni per far si che questa galleria che è lunga 4 km circa, venisse messa in sicurezza. Si deve lavorare ed è giusto che si lavori però di fatto ha tagliato la viabilità da e per Limone quando ancora c'era la strada e poi dopo la tempesta Alex di ottobre 2020, anche tutta la Val Roya francese che passa da questa strada per andare a Nizza, Mentone o Montecarlo" - commenta con una certa amarezza il sindaco Gaetano Scullino.

"Viene da sorridere che ci siano voluti quattro anni per far si che venisse rimosso questo semaforo che bloccava la viabilità per mezzora. Immaginate cosa vuol dire arrivare qui e aspettare 30 minuti per passare questa galleria. - prosegue il sindaco di Ventimiglia - Oggi Anas riapre di giorno, purtroppo di notte verrà ripristinato il semaforo perché i lavori non sono finiti e ci vorranno ancora 2 mesi però intanto iniziamo a dare una viabilità più agevole per tutti quelli che si devono recare nell'alta Val Roya o devono scendere per andare a lavorare".

"C'è grande soddisfazione perché abbiamo finalmente tolto un tappo. Anas a seguito del mio interessamento e dei colleghi di Airole e Olivetta e soprattutto anche dei colleghi francesi, Anas ha guardato con attenzione alla riapertura della viabilità e hanno compresso i tempi e oggi toglieremo questo semaforo che ha causato 4 anni di code. - conclude Scullino - Bisogna far capire a Regione, Anas o chi per loro che bisogna ripristinare la Statale 20 quella che ormai era la vecchia strada, oggi abbandonata. Se si ripristinasse è un anello che in caso di incidente o nuova manutenzione, potrebbe garantire comunque una viabilità senza arrivare al blocco vissuto in questi anni".

"E' una data che ci segna. - dice Adriano Biancheri - Erano 4 anni che avevamo l'incubo di questo semaforo. Un grosso disagio per chi vive in Val Roya, i fornitori, gli scuolabus, tutti. Ora, staremo vigili nel guardare la fine dei lavori, in programma entro il 31 marzo. Siamo soddisfatti e oggi è un giorno di festa. Speriamo di chiudere i lavori il prima possibile sulla SS 20 che è l'arteria principale del nostro territorio".

"Per noi è una giornata di felicità estrema. - afferma Maurizio Odoero - Il semaforo era attivo da circa 4 anni, prima per l'adeguamento delle due gallerie, poi l'alluvione ha causato il disastro qui con il cedimento all'uscita della galleria 'Bocche'. Quindi dopo le varie vicissitudini a livello burocratico, per avere le autorizzazioni, siamo riusciti, grazie ad Anas a dare una accelerata, per aprire senza semaforo dalle 6 alle 21".