Escursionismo: domenica prossima una gita ad anello tra Andagna e la Valle Argentina

Domenica prossima escursione con la guida Antonella Piccone (Ponentetrekking) lungo un percorso non impegnativo che permetterà di scoprire un angolo della valle Argentina a pochi chilometri dal mare.

Ad Andagna, visitando il museo etnografico “Rinaldo Firighelli”, si entrerà in punta di piedi nella quotidianità della gente che da secoli ha abitato questo piccolo borgo scoprendone le meraviglie che i suoi abitanti hanno donato per il suo allestimento. Lungo mulattiere, coltivi e vetusti castagni ci si imbatterà, nascosto nel bosco in un piccolo confetto rosa, il piccolo Santuario della Madonna della Consolazione, eretto dagli abitanti di Corte per venerare la Vergine Maria. L’anello si chiuderà con belle vedute sull’abitato di Molini di Triora.

Prenotazioni obbligatoria e informazioni: Antonella Piccone Cell +39 391 104 26 08.