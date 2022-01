Arti Marziali: Lorenzo Padova dello Judo Club Ventimiglia supera l'esame per cintura nera 1° Dan (Foto)

Altra grande soddisfazione in casa dello Judo Club Ventimiglia. L’atleta Lorenzo Padova ha brillantemente superato l’esame teorico-pratico previsto dalla FIJLKAM (la Federazione ufficiale del Judo in Italia) ottenendo la promozione al grado di cintura nera 1° dan.

Lorenzo, classe 2003, pratica judo da circa 11 anni, sempre allo Judo Club Ventimiglia. Da sempre si è distinto per la serietà e l’impegno ma anche per il rispetto e la gentilezza con cui si pone verso i compagni di allenamento e i suoi Maestri. Con lo stesso impegno e la stessa serietà Lorenzo ha seguito il percorso di preparazione all’esame, sostenendo una prova molto soddisfacente in cui ha potuto mostrare le sue conoscenze e capacità alla Commissione Federale, meritando appieno la promozione a cintura nera.

“Per noi tecnici dello Judo Club Ventimiglia – sottolineano dal sodalizio frontaliero - si tratta dell’ennesima cintura nera conquistata dai nostri atleti, ma ogni dan è per noi un’emozione e una soddisfazione sempre nuova, ogni cintura nera porta con sé la propria storia personale, il proprio percorso di crescita e di affermazione. Nel percorso da cintura bianca a cintura nera vediamo i nostri bambini judoka diventare giovani uomini e donne che realizzano il loro sogno di bambini e questo non può che renderci felici”.