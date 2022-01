A 24 ore dalla 'prima' i protagonisti del 72° Festival di Sanremo sfilano sul 'green carpet' davanti all'Ariston (Foto)

Deve essere il Festival del graduale ritorno alla normalità e, quindi, è anche il momento di riprendere le tradizioni di sempre.

Così questa sera davanti al teatro Ariston si è ripetuta la liturgia laica del red carpet, quest'anno 'green' per pure ragioni di sponsor.

Annunciati da Gianni Rossi, 'papà' del red carpet, i 25 cantanti, i protagonisti del Festival e delle manifestazioni collaterali hanno sfilato entrando simbolicamente in teatro per dare il via alla settimana più importante dell'anno per la città e per la televisione italiana.

La Rai ha registrato le clip che da domani saranno utilizzate per raccontare il via ufficiale alla 72ª edizione del Festival della Canzone Italiana.