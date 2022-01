Imperia, già danneggiate con scritte vandaliche le nuove isole ecologiche. Gagliano: “Autori ripresi dalle telecamere” (foto)

Non sono ancora entrati in funzione, ma i nuovi cassonetti della raccolta differenziata sono già stati imbrattati con scritte di vernice spray. È accaduto nella notte tra sabato e domenica in piazzetta dell’Olmo a Oneglia.

“Un regalo dovuto all’inciviltà della gente, non è sempre colpa del Comune, e, comunque ci sono le telecamere attraverso le quali andremo ad analizzare gli autori”, sottolinea l’assessore alla Sicurezza Antonio Gagliano.

Nonostante il piano delle telecamere ad alta definizione, la città continua ad essere nella morsa dei vandali. L’ultimo obiettivo è stato il locale destinato a ospitare il bar della pista di pump track di Oneglia: ignoti, la scorsa settimana, si sono introdotti nel chiosco forzando una finestra, ripetendo, però, l’impresa due sere fa , questa volta dalla porta togliendo i sigilli della polizia municipale. Una volta entrati non si sono accontentati di consumare cibi e bevande che si erano portati, ma hanno anche danneggiato alcuni arredi e le prese della corrente.

In precedenza, a inizio anno, era stato danneggiato il pannello espositivo della targa ‘Civis Fidelissima’ di largo Sabatini a Oneglia. Innumerevoli gli atti vandalici nei mesi precedenti: al sottopasso dell’ex stazione ferroviaria di Oneglia e ai pannelli espositivi del Molo lungo di onegliese , alle Logge di Santa Chiara a Porto Maurizio, alle vetrine di alcuni negozi sotto i portici e del Piccardo di piazza Dante.